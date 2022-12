La Guérinière à Caen Caen, 18 mars 2023, Caen .

La Guérinière à Caen

Devant l’église du Sacré-Coeur Rue Gutenberg Caen Calvados Rue Gutenberg Devant l’église du Sacré-Coeur

2023-03-18 14:00:00 14:00:00 – 2023-03-18 16:00:00 16:00:00

Rue Gutenberg Devant l’église du Sacré-Coeur

Caen

Calvados

Le quartier de la Guérinière a été le premier grand ensemble HLM construit à Caen. Organisé le long d’une avenue triomphale scandée de tours, c’était un projet ambitieux.

Les immeubles sont en pierre de taille, on a fait appel à un architecte de renom, Guillaume Gillet, pour construire un spectaculaire château d’eau qui sera le symbole du quartier. L’église, bien que plus discrète est aujourd’hui également classée Monument historique.

Une visite menée par Patrice Gourbin.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

Le quartier de la Guérinière a été le premier grand ensemble HLM construit à Caen. Organisé le long d’une avenue triomphale scandée de tours, c’était un projet ambitieux.

Les immeubles sont en pierre de taille, on a fait appel à un architecte de renom, Guillaume Gillet, pour construire un spectaculaire château d’eau qui sera le symbole du quartier. L’église, bien que plus discrète est aujourd’hui également classée Monument historique.

Une visite menée par Patrice Gourbin.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

Rue Gutenberg Devant l’église du Sacré-Coeur Caen

dernière mise à jour : 2022-12-15 par