La Guerche Marché de Noel La Guerche, 3 décembre 2023, La Guerche. La Guerche,Indre-et-Loire Producteurs locaux et artisans d’art, décorations de Noel…..une restauration poulets/frites, buvette..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. EUR. La Guerche 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Local producers and craftsmen, Christmas decorations…..une restauration poulets/frites, buvette. Productores y artesanos locales, adornos navideños….., pollo con patatas fritas, refrescos. Lokale Produzenten und Kunsthandwerker, Weihnachtsdekorationen…..eine Verpflegung mit Hähnchen/Pommes frites, Getränkestand.

