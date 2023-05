Henry IV (partie 1) de Shakespeare 4 Place de la Mairie, 24 août 2023, La Guerche.

Le Théâtre du Perron vous invite à découvrir Shakespeare au château de la Guerche avec Henry IV, une pièce qui retrace la jeunesse tumultueuse du prince Hal, alors que gronde la révolte contre son père le roi Henry. Réservation conseillée..

2023-08-24 à ; fin : 2023-08-26 23:15:00. 5 EUR.

4 Place de la Mairie

La Guerche 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Théâtre du Perron invites you to discover Shakespeare at the Château de la Guerche with Henry IV, a play that retraces the tumultuous youth of Prince Hal, as the revolt against his father King Henry rumbles on. Reservation recommended.

El Théâtre du Perron le invita a descubrir a Shakespeare en el Château de la Guerche con Enrique IV, una obra que narra la tumultuosa juventud del príncipe Hal, mientras retumba la revuelta contra su padre el rey Enrique. Se recomienda reservar.

Das Théâtre du Perron lädt Sie ein, Shakespeare im Schloss von La Guerche mit Henry IV. zu entdecken, einem Stück, das die turbulente Jugend des Prinzen Hal nachzeichnet, während die Revolte gegen seinen Vater, König Henry, anschwillt. Reservierung wird empfohlen.

Mise à jour le 2023-05-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire