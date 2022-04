formation PSC1 Protection Civile de La Guerche de Bretagne La Guerche-de-Bretagne Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

L'antenne de La Guerche de Bretagne de la Protection Civile organise une formation PSC1.

Samedi 25 juin 2022 de 9h à 17h Sur une journée complète, nous vous proposons d’apprendre à réagir face à des situations de la vie quotidienne : malaise, traumatismes, perte de connaissance, arrêt cardiaque, etc. Tout au long de la session, vous alternerez entre échanges théoriques, apprentissages pratiques et mises en situation. Un formateur en premiers secours vous guidera à chaque étape. Mail : contact-la-guerche@adpc35.org

Tél.: 02.23.25.06.31

site internet : www.adpc35.org Protection Civile de La Guerche de Bretagne 6, rue Vignouse 35130 La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine samedi 25 juin – 09h00 à 17h30

