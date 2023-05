Exposition photographique Brigitte Delalande Protection Civile de La Guerche de Bretagne, 3 juin 2023 10:30, La Guerche-de-Bretagne.

Exposition Photographique de Brigitte Delalande à la Salorge de la Guerche de Bretagne pour témoigner de la beauté et de la fragilité de la nature 3 – 23 juin 1

Exposition photographique de Brigitte Delalande à La Salorge de La Guerche de Bretagne : Ce qu’elles en disent où le langage des fleurs… Dans le répertoire photographique de l’auteure, le motif végétal est très présent : une façon de témoigner de la beauté de la nature et de son caractère fragile.

La série « parfums d’immortelles » y est représentée, ainsi qu’un travail

plus récent autour des coquelicots et un petit bouquet de surprises…

A la fois immortelles – par leur reproduction et nos retrouvailles à chaque

saison – les fleurs, par leur caractère éphémère, nous rappellent aussi que

nous sommes de passage. Et leur parfum vient parler de cet instant à la

fois fugace et ancré dans nos mémoires.

Les photographies de coquelicots, réalisées sous l’eau et sans trucage,

manifestent de l’ardente délicatesse de ces pétales, qu’un souffle d’air fait

frémir. Plus qu’un répertoire de botaniste, c’est le langage des fleurs qui

est ici convoqué pour inviter à l’imaginaire et à la poésie.

Protection Civile de La Guerche de Bretagne 6, rue Vignouse La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine