Marché en Fête Place Charles de Gaulle, La Guerche de Bretagne, 18 mai 2021 10:00-18 mai 2021 12:30, La Guerche-de-Bretagne.

Animation musicale sur le marché qui fête cette année ses 900 ans d’existence

Le couple de musiciens M’DUO animeront le marché du mardi matin.

Partager leur passion pour la musique et la danse bretonne, tel est leur crédo.

Martine Boutard joue de l’accordéon diatonique et Michel Leverrier joue de la bombarde, de la flute irlandaise ( et … des cuillères).

Place Charles de Gaulle, La Guerche de Bretagne

