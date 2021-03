La Guerche-de-Bretagne Place Charles de Gaulle, La Guerche de Bretagne LA GUERCHE DE BRETAGNE Le p’tit Bal des Queniaos Place Charles de Gaulle, La Guerche de Bretagne La Guerche-de-Bretagne Catégorie d’évènement: LA GUERCHE DE BRETAGNE

Le p’tit Bal des Queniaos Place Charles de Gaulle, La Guerche de Bretagne, 15 mai 2021 15:00-15 mai 2021 16:30, La Guerche-de-Bretagne. Samedi 15 mai, 15h00 Entrée libre et gratuite 02 99 96 22 20 A mi-chemin entre un atelier pour apprendre à danser et un bal…cet ovni fera danser les petits comme les grands ! La Cie du Bon scen’art nous propose un bal Trad pour toute la famille où les petits et les grands se retrouvent autour de la danse….. Mais pas besoin de savoir danser, tout est expliqué sur place !

En ronde, en couple, ou en quadrille, la danse est un jeu…. d’enfants !

Avec vos plus beaux souliers,

Vos amis, parents, cousins, cousines à la mode de bretagne ou pas… papys, mamies…..

Entrez en piste accompagnés des musiciens :

Christelle Bonneels (Violoncelle, Chant) et Nicolas Rozé (Accordéon, Chant).

Une version « anti-covid » existe ! Dans le respect des gestes barrières, le spectacle sera adapté aux protocoles en vigueur. Place Charles de Gaulle, La Guerche de Bretagne La Guerche de Bretagne 35130 La Guerche-de-Bretagne samedi 15 mai – 15h00 à 16h30 La Cie du Bon scen’art nous propose un bal Trad pour toute la famille où les petits et les grands se retrouvent autour de la danse…..

————————————————————————————————————————————— **Mais pas besoin de savoir danser, tout est expliqué sur place !**

En ronde, en couple, ou en quadrille, la danse est un jeu…. d’enfants !

Avec vos plus beaux souliers,

Vos amis, parents, cousins, cousines à la mode de bretagne ou pas… papys, mamies…..

Entrez en piste accompagnés des musiciens :

Christelle Bonneels (Violoncelle, Chant) et Nicolas Rozé (Accordéon, Chant).

Une version « anti-covid » existe ! _Dans le respect des gestes barrières, le spectacle sera adapté aux protocoles en vigueur._

Détails Heure : 15:00 - 16:30 Catégorie d’évènement: LA GUERCHE DE BRETAGNE Autres Lieu Place Charles de Gaulle, La Guerche de Bretagne Adresse La Guerche de Bretagne Ville La Guerche-de-Bretagne Age maximum 99