La Guerche-de-Bretagne Place Charles de Gaulle, La Guerche de Bretagne LA GUERCHE DE BRETAGNE Balade contée Place Charles de Gaulle, La Guerche de Bretagne La Guerche-de-Bretagne Catégorie d’évènement: LA GUERCHE DE BRETAGNE

Balade contée Place Charles de Gaulle, La Guerche de Bretagne, 16 mai 2021 15:00-16 mai 2021 17:00, La Guerche-de-Bretagne. Dimanche 16 mai, 15h00 Sur inscription 02 99 96 22 20 Balade avec Yann Quéré, Stéphanie Duvivier et Eric Raoul Goellaen. Une visite insolite de la ville au gré des histoires et de la musique. Le conteur Yann Quéré, épaulé par la violoniste Stéphanie Duvivier et Raoul Goellaen, accordéoniste, livre des histoires enchantées au cours d’une balade qui vous fera découvrir la ville et son patrimoine d’un nouvel oeil ! Départ Place Charles de Gaulle –

Prévoyez chapeau de soleil ou ciré selon la météo… Place Charles de Gaulle, La Guerche de Bretagne La Guerche de Bretagne 35130 La Guerche-de-Bretagne dimanche 16 mai – 15h00 à 17h00 Le conteur Yann Quéré, épaulé par la violoniste Stéphanie Duvivier et Raoul Goellaen, accordéoniste, livre des histoires enchantées au cours d’une balade qui vous fera découvrir la ville et son patrimoine d’un nouvel oeil ! **Départ Place Charles de Gaulle -**

_Prévoyez chapeau de soleil ou ciré selon la météo…_

Détails Heure : 15:00 - 17:00 Catégorie d’évènement: LA GUERCHE DE BRETAGNE Autres Lieu Place Charles de Gaulle, La Guerche de Bretagne Adresse La Guerche de Bretagne Ville La Guerche-de-Bretagne Age maximum 99