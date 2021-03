La Guerche-de-Bretagne Médiathèque La Salorge LA GUERCHE DE BRETAGNE Visite commentée de l’exposition « Terre & Mer » Aquarelles de Bretagne Sud de Christian Ropart Médiathèque La Salorge La Guerche-de-Bretagne Catégorie d’évènement: LA GUERCHE DE BRETAGNE

Visite commentée de l’exposition « Terre & Mer » Aquarelles de Bretagne Sud de Christian Ropart Médiathèque La Salorge, 22 mai 2021 11:00-22 mai 2021 12:00, La Guerche-de-Bretagne. Samedi 22 mai, 11h00 02 99 96 22 20 Cette visite commentée vous permettra d’appréhender l’univers du peintre et de découvrir ses aquarelles sublimant le paysage côtier ou encore le patrimoine maritime de notre belle région. En dehors du temps de visite commentée l’exposition est visible du 6 au 29 mai sur les horaires d’ouverture de la Médiathèque : le Mardi de 9h à 12h le Mercredi : 9h à 12h et de 14h à 17h45 le Vendredi : 16h à 17h45 et le Samedi : 9h à 12h. Médiathèque La Salorge La Guerche de Bretagne 35130 La Guerche-de-Bretagne samedi 22 mai – 11h00 à 12h00 En dehors du temps de visite commentée l’exposition est visible du 6 au 29 mai sur les horaires d’ouverture de la Médiathèque : le Mardi de 9h à 12h le Mercredi : 9h à 12h et de 14h à 17h45 le Vendredi : 16h à 17h45 et le Samedi : 9h à 12h.

