Tout Petit Tu Lis ! Médiathèque La Salorge, 21 mai 2021 09:30-21 mai 2021 11:00, La Guerche-de-Bretagne. Vendredi 21 mai, 09h30, 10h30 02 99 96 22 20 Animation pour les 0-3 ans Des histoires et des comptines en français et en breton sur le thème de la mer et de la gastronomie bretonne. Deux séances : 9h30 et 10h30 – Sur inscription. Médiathèque La Salorge La Guerche de Bretagne 35130 La Guerche-de-Bretagne vendredi 21 mai – 09h30 à 10h00

Heure : 09:30 - 11:00
Age maximum 3