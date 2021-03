La Guerche-de-Bretagne Médiathèque La Salorge LA GUERCHE DE BRETAGNE Médiathèques en Fête Médiathèque La Salorge La Guerche-de-Bretagne Catégorie d’évènement: LA GUERCHE DE BRETAGNE

Médiathèques en Fête Médiathèque La Salorge, 19 mai 2021 09:00-19 mai 2021 17:45, La Guerche-de-Bretagne. Mercredi 19 mai, 09h00, 14h00 La Bretagne sera à l’honneur toute la journée dans les médiathèques du Rouedad*. Les bibliothécaires mettent leur plus belle coiffe et chupenn pour proposer sur cette journée particulière (Saint Yves) des animations en lien avec la musique bretonne, les langues et la gastronomie. Les gourmands-curieux seront donc comblés !

Le Conservatoire de musique et d’art dramatique de Vitré Communauté sera également de la fête l’après-midi. Le Rouedad* est composé des médiathèques de Domalain, Moulins, Rannée, Visseiche et La Guerche de Bretagne. Cette animation sera l’occasion de dire au revoir à ce petit mais costaud réseau qui sera remplacée par Arléane (Réseau des médiathèques de Vitré Communauté) très prochainement. Médiathèque La Salorge La Guerche de Bretagne 35130 La Guerche-de-Bretagne mercredi 19 mai – 09h00 à 12h00

Heure : 09:00 - 17:45