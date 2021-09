Exposition : “De la rue de Rannée à la rue de Nantes” La Salorge, 14 septembre 2021 09:00, La Guerche-de-Bretagne.

14 – 19 septembre Sur place Gratuit

Collaboration entre un photographe de talent : Max Juillot et des collectionneurs passionnés.

Dans une ville telle que La Guerche de Bretagne, née au moyen-âge et développée grâce au commerce, une rue telle que la rue de Nantes (anciennement rue de Rannée) dévoile de nombreux témoignages du passé. Prenez le temps d’observer son architecture et de creuser dans son histoire grâce aux vues du photographe Max Juillot et des photographies et cartes postales anciennes issues des collections privées de Yves Tehard et Marc Trouessard, sans oublier les objets anciens de Jean-Luc David, et les céramiques de Jeanne Lévêque prêtées pour l’occasion par la famille Roux-Lévêque.

La Salorge la guerche de bretagne 35130 La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Max Juillot