Fête de la Bretagne – TEF – La Guerche de Bretagne La Guerche de Bretagne, 15 mai 2021 15:00-15 mai 2021 17:00, La Guerche-de-Bretagne. 15 – 22 mai entrée libre et gratuite – sur inscription pour certaines animations – Payant pour le cinéma 02 99 96 22 20 Valoriser notre culture et notre patrimoine et proposer des moments festifs à la population. Sous l'impulsion de la Médiathèque, différents acteurs du territoire se réunissent pour proposer des animations variées. Le Centre social (kreiz 23), le cinéma local, l'accueil de loisirs, l'association des commerçants, le restaurant scolaire…tous sont motivés pour participer à ce temps festif.

dimanche 16 mai – 15h00 à 18h00

mardi 18 mai – 10h00 à 12h30

mercredi 19 mai – 09h00 à 17h30

vendredi 21 mai – 09h00 à 12h00

samedi 22 mai – 14h00 à 17h00 Sous l’impulsion de la Médiathèque, différents acteurs du territoire se réunissent pour proposer des animations variées.

Catégorie d'évènement: LA GUERCHE DE BRETAGNE
Lieu La Guerche de Bretagne
Adresse La Guerche de Bretagne
Ville La Guerche-de-Bretagne