La Guerche-de-Bretagne célèbre Halloween. La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

LA GUERCHE DE BRETAGNE

La Guerche-de-Bretagne célèbre Halloween. La Guerche-de-Bretagne, 29 octobre 2022, La Guerche-de-Bretagne. La Guerche-de-Bretagne célèbre Halloween.

Centre-ville Place du Général de Gaulle La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine Place du Général de Gaulle Centre-ville

2022-10-29 15:30:00 – 2022-10-29 20:30:00

Place du Général de Gaulle Centre-ville

La Guerche-de-Bretagne

Ille-et-Vilaine La Guerche-de-Bretagne Le 29 octobre 2022, fantômes, sorcières, monstres et autres personnages effrayants ou bizarres sont invités à venir dans le centre-ville de La Guerche-de-Bretagne pour fêter Halloween. Découvrez le programme des animations proposées par les élus, les associations et les commerçants de la ville : Un Atelier maquillage : venus déguisés ou non, rien de tel qu’un maquillage pour parfaire la transformation d’un monstre d’Halloween ! Atelier proposé par des bénévoles.

• Lieu : devant la médiathèque de la Salorge (sous des barnums)

• Horaire : de 15h30 à 19h00 Le jeu des Six Trouilles : des défis à relever dans le centre-ville de La Guerche-de-Bretagne ! Le mot d’ordre : gagner la lettre qui constituera le mot magique des 6 trouilles imaginées par les élus.

• Lieu : devant la Salorge – place Charles de Gaulle

• Horaire : départ à 16H00 / Durée : 1 heure

• Informations : S’inscrire au moment du départ – la présence d’un adulte est obligatoire. Constitution des groupes avant le départ. Stand photo d’Halloween : afin de garder un souvenir de son costume et de cette sortie conviviale, l’association Kreiz 23 met en place un dispositif de photo Booth.

Entre amis, en famille ou même en solo…Prenez la pose !

• Lieu : devant la Salorge – Place Charles de Gaulle

• Horaire : à partir de 15h30 Représentation de danse : la troupe de danse Païdeïa interviendra à deux reprises dans le centre-ville.

• Lieu : devant la Salorge – place Charles de Gaulle

• Horaire : à 16H et 17H30 – durée 3 minutes Le château hanté par l’association Pêle Mêle : un château hanté conçu par les enfants de l’association. Osez le visiter, des friandises sont à la clé.

• Lieu : Place Charles de Gaulle

• Horaire : exposé de 15h30 à 19H Distribution de friandises : Les visiteurs venus déguisés sont invités à défiler autour de la fontaine.

• Lieu : devant la Salorge – place Charles de Gaulle

• Horaire : à 17H30 Dégustation de soupe : Les visiteurs peuvent profiter d’une dégustation gratuite de soupe préparée par un commerçant de la ville : le traiteur Moreau.

• Lieu : Sous les porches devant la Salorge – place Charles de Gaulle

• Horaire : à partir de 15h30 Vente de Marrons et de Vins chauds : pour parfaire cette ambiance automnale, l’association « Animations et Culture » sera présente sur la place de la Salorge pour vendre des marrons et du vin chaud aux visiteurs.

• Lieu : devant La Salorge – Place Charles de Gaulle

• Horaire : de 15H30 à 19H mairie@laguerchedebretagne.fr https://www.laguerchedebretagne.fr/spip.php?article408 Place du Général de Gaulle Centre-ville La Guerche-de-Bretagne

dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, LA GUERCHE DE BRETAGNE Autres Lieu La Guerche-de-Bretagne Adresse La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine Place du Général de Gaulle Centre-ville Ville La Guerche-de-Bretagne lieuville Place du Général de Gaulle Centre-ville La Guerche-de-Bretagne Departement Ille-et-Vilaine

La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-guerche-de-bretagne/

La Guerche-de-Bretagne célèbre Halloween. La Guerche-de-Bretagne 2022-10-29 was last modified: by La Guerche-de-Bretagne célèbre Halloween. La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne 29 octobre 2022 Centre-ville Place du Général de Gaulle La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine La Guerche-de-Bretagne

La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine