La grotte Cosquer de 1991 à 2022

2022-11-17 18:00:00 – 2022-11-17 Déclarée en 1991, la grotte Cosquer présente plusieurs centaines d’entités graphiques gravées ou peintes (animaux, mains, signes, etc.) ce qui en fait l’un des 4 plus importants sites d’art pariétal européen. Seul site d’art pariétal connu dont l’accès est sous-marin, sa fréquentation a débuté il y a au moins 33 000 ans et s’est étendue sur environ 14 000 années.

Par Luc Vanrell, archéologue sous-marin et r responsable scientifique de la grotte Cosquer de 2001 à 2021. Dans le cadre d'un partenariat avec le festival Arelate, ces conférences sont accueillies au musée. Venez découvrir une riche programmation autour de l'Antiquité et de l'archéologie.

