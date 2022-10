La grotte Cosquer à la Villa Méditerranée, un patrimoine mondial en danger »

2022-11-14 14:30:00 14:30:00 – 2022-11-14 16:00:00 16:00:00 EUR 6 6 Culture et Art préhistorique

La conférence donne à voir la grotte Cosquer dans le contexte des lieux majeurs de l’art pariétal en France et des sites et enjeux du Patrimoine Unesco dans le domaine de la Préhistoire mondiale. Conférence animée par Corinne Peuchet Historienne, Diplômée de l’École du Louvre en Archéologie nationale. Guide-Conférencière nationale / Région Sud, Chargée de Cours en Préhistoire européenne à l’École du Louvre en Région dernière mise à jour : 2022-10-03 par

