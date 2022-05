La Grotte aux Vilain.e.s #1 Le Klub, 4 juin 2022, Paris.

Le vendredi 03 juin 2022

de 23h55 à 06h00

. payant Les tickets tout doux 10€ en préventes ici : https://bit.ly/3xVs1QK 12€ sur place ⚠️ Cash seulement à la caisse ⚠️

La Grotte aux Vilain·e·s élit domicile au Klub pour une nuit de noce sombre, moite et érotique. Alors prêt·e à pénétrer dans l’antre la plus naughty de Paris ?

LeLeon, tête de pont du collectif Bande de Filles, enflamme la scène house depuis plusieurs années. Du Badaboum à Hotel Radio Paris, elle nous inflige ses beats infernaux sans ménagement. Et qu’est ce que l’on aime ça !

Nadann, membre très actif du collectif Futile, distille ses morceaux indie, house ou dark disco comme personne. Ses sets, tous aussi bons les uns que les autres, nous promettent de belles parties de mains en l’air.

Ba-Vic, co-créateur de la soirée, est toujours équipé de ses tracks house et tech house. Le petit coquin des soirées Discoquette aime jouer avec le public lors de ses sets kinky. Sa mission : te faire danser et transpirer le temps d’un mix aussi enivrant que la montée d’I Feel Love.

Chez les Vilain.e.s, nous avons à coeur de mettre en lumière les DJ en devenir les plus féroces. C’est pourquoi nous accueillerons dans les bas fonds de la grotte Paulina et A-440 pour 3h de set hot hot hot !Paulina et A-440!

Et comme : « plus on est de Vilain·e·s, plus on se déchaîne », nos 3 créatures de la nuit, menées par Emily Tante, seront là pour nous exciter jusqu’au petit matin le temps de performances immersives dignes des plus beaux corps caverneux.

Greynn Dead

Victoria Sucrette

Emily Tante (co-créatrice de la soirée)

Enza Fragola, la Vilaine la plus mauvaise de ta région, sera également parmi nous. Sa mission : sur son stand make-up, te rendre encore plus Vilain.e. que ta marraine.

Le Klub 14 Rue Saint-Denis 75001 Paris

Contact :

la grotte aux vilaines