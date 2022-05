La Grosse soirée du mois : Zar Electrik + Afro Salam Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

La Grosse soirée du mois : Zar Electrik + Afro Salam, 28 mai 2022, Valence. La Grosse soirée du mois : Zar Electrik + Afro Salam Les Zythonautes 35 Allée Ducretet Valence

2022-05-28 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-29 00:00:00 00:00:00 Les Zythonautes 35 Allée Ducretet

Valence 26000 EUR 7 5 Chaque mois Les Zythonautes te proposent une soirée un peu plus folle que les autres

Ce mois-ci on reçoit le groupe “Zar Electrik” et le duo valentinois “Afro Salam” +33 7 67 68 37 61 https://www.billetweb.fr/la-grosse-soiree-du-mois-zar-electrik-afro-salam Les Zythonautes 35 Allée Ducretet Valence

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Les Zythonautes 35 Allée Ducretet Ville Valence lieuville Les Zythonautes 35 Allée Ducretet Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

La Grosse soirée du mois : Zar Electrik + Afro Salam 2022-05-28 was last modified: by La Grosse soirée du mois : Zar Electrik + Afro Salam Valence 28 mai 2022

Valence Drôme