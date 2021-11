Valence Valence Drôme, Valence La grosse soirée du mois : Concert Cafe Com Leite et Dj Set de Tuff Kong Hifi Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

La grosse soirée du mois : Concert Cafe Com Leite et Dj Set de Tuff Kong Hifi Valence, 26 novembre 2021, Valence. La grosse soirée du mois : Concert Cafe Com Leite et Dj Set de Tuff Kong Hifi Les Zythonautes 35 Allée Ducretet Valence

2021-11-26 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-26 00:00:00 00:00:00 Les Zythonautes 35 Allée Ducretet

Valence Drôme EUR Chaque mois Les Zythonautes te proposent une soirée un peu plus folle que les autres

Ce mois-ci, on reçoit le groupe Cafe Com Leite, pour un concert ensoleillé. Et pour clôturer la soirée, le Dj set de Tuff Kong Hifi. +33 7 67 68 37 61 Les Zythonautes 35 Allée Ducretet Valence

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Les Zythonautes 35 Allée Ducretet Ville Valence lieuville Les Zythonautes 35 Allée Ducretet Valence