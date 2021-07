Orthevielle Orthevielle Landes, Orthevielle La grosse faim de P’tit Bonhomme Orthevielle Orthevielle Catégories d’évènement: Landes

La grosse faim de P’tit Bonhomme Orthevielle, 25 septembre 2021, Orthevielle. La grosse faim de P’tit Bonhomme 2021-09-25 11:00:00 – 2021-09-25 11:45:00 Médiathèque d’Orthevielle 6 place Montgaillard

Orthevielle Landes Orthevielle Spectacle de marionnettes adapté de l’album de Pierre Delye – Compagnie l’Oiseau Manivelle

Un matin, P’tit Bonhomme se réveille avec une bien grosse faim. Il court demander du pain au boulanger. Mais comment se nourrir sans argent ? Sur la route qui va du meunier jusqu’à la rivière polluée apparaissent les liens invisibles et constants qui relient la nature à l’humanité. Une quête pour apprendre la solidarité et la valeur des choses.

Sur réservation. Public Familial à partir de 2 ans

