« Breath ! » Réunion de « Rewind », Beatboxer éclectique, et du Saxophoniste no borders Lionel Martin alias Mad sax. « Breath! » est Dj set organique vocal et instrumental produit à base de souffle. Du fait de leur parcours et de leurs expériences respectives, les deux musiciens s’inscrivent dans la continuité d’un art vocal universel qui existe depuis la nuit des temps.

Dans la tradition du human beat box, ils puisent leurs inspirations au sein de cultures issues des musiques du monde et créent une musique actuelle singulière mêlant jazz, hip hop, et afro beat.

LA GROOVERIE 9 rue du Jardin des Plantes, 69001 Lyon Lyon 69001 Lyon 1er Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

2023-11-25T20:00:00+01:00

