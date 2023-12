Spectacle musical – Les Fo’Plafonds La Griotte Cerizay, 9 mars 2024, Cerizay.

Cerizay Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09

À la croisée des chemins de la lutherie, des chiffonniers et du burlesque, ce véritable orchestre de brocante constitué de huit artistes sur scène reprend des airs connus et actuels en jouant des instruments créés de leurs mains avec des objets du quotidien. Le bruit devient son, le bruit devient note, le bruit devient rythme… Laissez vos oreilles se perdre dans ce véritable bazar musical et vos yeux se faire avoir par des sons trop souvent ignorés.

Les ateliers musicaux ouvrent cet incroyable show !

En partenariat avec la ville de Cerizay. Avec le soutien financier de la DRAC Nouvelle-Aquitaine..

À la croisée des chemins de la lutherie, des chiffonniers et du burlesque, ce véritable orchestre de brocante constitué de huit artistes sur scène reprend des airs connus et actuels en jouant des instruments créés de leurs mains avec des objets du quotidien. Le bruit devient son, le bruit devient note, le bruit devient rythme… Laissez vos oreilles se perdre dans ce véritable bazar musical et vos yeux se faire avoir par des sons trop souvent ignorés.

Les ateliers musicaux ouvrent cet incroyable show !

En partenariat avec la ville de Cerizay. Avec le soutien financier de la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

À la croisée des chemins de la lutherie, des chiffonniers et du burlesque, ce véritable orchestre de brocante constitué de huit artistes sur scène reprend des airs connus et actuels en jouant des instruments créés de leurs mains avec des objets du quotidien. Le bruit devient son, le bruit devient note, le bruit devient rythme… Laissez vos oreilles se perdre dans ce véritable bazar musical et vos yeux se faire avoir par des sons trop souvent ignorés.

Les ateliers musicaux ouvrent cet incroyable show !

En partenariat avec la ville de Cerizay. Avec le soutien financier de la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

EUR.

La Griotte Rue du Pas des Pierres

Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Bocage Bressuirais