Tournesols La Griotte Cerizay, 11 février 2024, Cerizay.

Cerizay Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 16:00:00

fin : 2024-02-11

Sur une idée solaire de Sylvie Drouet, chanteurs, musiciens de l’orchestre A Tout Vent, de l’atelier de musiques actuelles A.M.A.K, de l’ensemble traditionnel les Adounàès et pianistes, font tourner les têtes et les cœurs autour d’un répertoire qui invite à la danse..

Sur une idée solaire de Sylvie Drouet, chanteurs, musiciens de l’orchestre A Tout Vent, de l’atelier de musiques actuelles A.M.A.K, de l’ensemble traditionnel les Adounàès et pianistes, font tourner les têtes et les cœurs autour d’un répertoire qui invite à la danse.

Sur une idée solaire de Sylvie Drouet, chanteurs, musiciens de l’orchestre A Tout Vent, de l’atelier de musiques actuelles A.M.A.K, de l’ensemble traditionnel les Adounàès et pianistes, font tourner les têtes et les cœurs autour d’un répertoire qui invite à la danse.

EUR.

La Griotte Rue du Pas des Pierres

Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Bocage Bressuirais