LA GRIMM ACADEMIE COMEDIE DE RENNES Rennes, samedi 25 mai 2024.

Les petits comme les plus grands seront emerveillés. Très cher enfant,Nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été admis à la Grimm Académie !Ecole où vous pourrez étudier les sorcières, dragons, loups-garous et autres change-formes.Le cours sera assuré par le chasseur Hansel Grimm ou Gretel Grimm. Dans l’attente de vous recevoir, nous vous souhaitons une bonne journée !PS pour les parents : Cette lettre est envoyée en un exemplaire. Tout exemplaire supplémentaire sera facturé 3 pièces de cuivre par pigeon envoyé (on n’a pas les moyens de se payer des hiboux)Hansel GrimmDirecteur-Adjoint

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 15:00

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35