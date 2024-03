LA GRIMM ACADEMIE COMEDIE DE RENNES Rennes, samedi 6 avril 2024.

Les petits comme les plus grands seront emerveillés. Très cher enfant,Nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été admis à la Grimm Académie !Ecole où vous pourrez étudier les sorcières, dragons, loups-garous et autres change-formes.Le cours sera assuré par le chasseur Hansel Grimm ou Gretel Grimm. Dans l’attente de vous recevoir, nous vous souhaitons une bonne journée !PS pour les parents : Cette lettre est envoyée en un exemplaire. Tout exemplaire supplémentaire sera facturé 3 pièces de cuivre par pigeon envoyé (on n’a pas les moyens de se payer des hiboux)Hansel GrimmDirecteur-Adjoint

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 15:00

Réservez votre billet ici

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35