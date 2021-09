Les Moutiers-en-Cinglais Les Moutiers-en-Cinglais Calvados, Les Moutiers-en-Cinglais La Grimbotière Les Moutiers-en-Cinglais Les Moutiers-en-Cinglais Catégories d’évènement: Calvados

Les Moutiers-en-Cinglais

La Grimbotière Les Moutiers-en-Cinglais, 18 septembre 2021, Les Moutiers-en-Cinglais. La Grimbotière 2021-09-18 10:30:00 10:30:00 – 2021-09-18

Les Moutiers-en-Cinglais Calvados Les Moutiers-en-Cinglais Course – randonnée pédestre organisée par les BTSA DATR de la MFR La Bagotière. Départ 10h de la MFR pour se rendre dans la forêt de Croisilles. Dès l'âge de 4 ans, un chemin enchanté sera proposé de 16h à 18h. A partir de 12 ans, vous pourrez parcourir le chemin désenchanté de 18h30 à 20h30 avec votre lampe torche ! Randonnée commentée de 7,5 km. Restauration et buvette sur place.

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Les Moutiers-en-Cinglais Autres Lieu Les Moutiers-en-Cinglais Adresse Ville Les Moutiers-en-Cinglais lieuville 49.02919#-0.448