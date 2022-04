La Grille Party Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse Catégories d’évènement: Pierre-de-Bresse

La Grille Party Pierre-de-Bresse, 6 juin 2022, Pierre-de-Bresse. La Grille Party Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse

2022-06-06 – 2022-06-06 Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental

Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire Pierre-de-Bresse « La Grille Party » est un pique-nique champêtre dans le parc de Pierre-de-Bresse destiné à soutenir la restauration de la grille d’honneur du château. Venez déguster des produits locaux dans une ambiance conviviale tout en aidant à restaurer un joyau du patrimoine bressan. ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr +33 3 85 76 27 16 http://www.ecomusee-bresse71.fr/ « La Grille Party » est un pique-nique champêtre dans le parc de Pierre-de-Bresse destiné à soutenir la restauration de la grille d’honneur du château. Venez déguster des produits locaux dans une ambiance conviviale tout en aidant à restaurer un joyau du patrimoine bressan. Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse

