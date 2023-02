Artisan-Créateur maroquinier La griffe spirit Chissey-lès-Mâcon Catégories d’Évènement: Chissey-lès-Mâcon

Saône-et-Loire

Artisan-Créateur maroquinier La griffe spirit, 1 avril 2023, Chissey-lès-Mâcon. Artisan-Créateur maroquinier 1 et 2 avril La griffe spirit Portes ouvertes de l’atelier « La griffe spirit » La griffe spirit Lys 71460 Chissey-lès-Mâcon Chissey-lès-Mâcon 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Vous découvrirez un artisanat de qualité, une maroquinerie d’inspiration amérindienne et old timer pour tous les amoureux des grands espaces américains.

Maroquinier depuis 30 ans, autodidacte, les objets créés m’ont été inspirés lors d’un voyage à Monument Valley.

Différents objets d’usage courant en cuir, décorés d’animaux-totem, de perles et de plumes : des sacs, étuis (couteau, portable, tabac…), des ceintures, des barrettes, des dream-catchers….vous attendent et vous raviront.

Vous pourrez également commander un objet personnalisé ou venir le réaliser lors d’un stage de découverte de la matière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 hd

Détails Catégories d’Évènement: Chissey-lès-Mâcon, Saône-et-Loire Autres Lieu La griffe spirit Adresse Lys 71460 Chissey-lès-Mâcon Ville Chissey-lès-Mâcon lieuville La griffe spirit Chissey-lès-Mâcon Departement Saône-et-Loire

La griffe spirit Chissey-lès-Mâcon Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chissey-les-macon/

Artisan-Créateur maroquinier La griffe spirit 2023-04-01 was last modified: by Artisan-Créateur maroquinier La griffe spirit La griffe spirit 1 avril 2023 Chissey-lès-Mâcon La griffe spirit Chissey-lès-Mâcon

Chissey-lès-Mâcon Saône-et-Loire