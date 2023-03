Découverte et Démonstration La Griffe de la Dragonnière Voiron Catégories d’Évènement: Isère

Voiron

Découverte et Démonstration La Griffe de la Dragonnière, 28 mars 2023, Voiron. Découverte et Démonstration 28 mars – 2 avril La Griffe de la Dragonnière Venez découvrir lors de démonstrations, l’utilisation de divers objets de travail afin de travailler le cuir et la matière du cuir à travers différents tannages. Lors de ces démonstrations vous pourrez voir entre autres la technique du cuir repoussé, (motif réalisé sur cuir).

Il sera prévu en boutique : du 27 mars au 31 mars des démonstrations ainsi que des ateliers découvertes payants sans réservation en après midi.

Il est prévu un temps fort en extérieur le samedi 1er avril avec démonstrations et vente sur la journée.

Attention !! Le Dimanche uniquement sur RDV La Griffe de la Dragonnière VOIRON Voiron 38500 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « contact@lagriffedeladragonniere.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/lagriffedeladragonniere »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T14:30:00+02:00 – 2023-03-28T18:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 cuir métier d’art Sac bandoulière motif en cuir repoussé

