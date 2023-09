Portes ouvertes du Tiers-Lieu La Grenote La Grenote Vausseroux, 29 septembre 2023, Vausseroux.

Vausseroux,Deux-Sèvres

Quelle belle journée pour venir vous parler des prochaines Portes Ouvertes de La Grenote, le vendredi 29 et samedi 30 septembre prochains!

Vendredi 29 à partir de 17h, vous pourrez (dans le désordre) :

Visiter les différents espaces du Tiers-Lieu et découvrir ses activités (sur les 2 jours)

Faire votre marché auprès des producteurs locaux présents

Assister à une démonstration de feutrage par Danièle Indeau(sur les 2 jours)

Faire un tour au bar associatif (sur les 2 jours)

Faire une séance de sauna (amenez votre maillot et votre serviette)

Visiter des tiny house (sur les 2 jours)

Écouter le concert de blues

Manger tous ensemble autour de belles et grandes tablées chaleureuses (barbecues allumés, riz, ratatouille et crêpes dessert proposés par La Grenote- amenez vos couverts et assiettes).

Samedi 30 à partir de 14h00 :

Initiation au Tai Ji Quan

Brico-labo autour de la taille à la hache.

2023-09-29 fin : 2023-09-30 . .

La Grenote Montravelle

Vausseroux 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



What a great day to come and talk to you about La Grenote’s next Open House, on Friday September 29 and Saturday September 30!

On Friday 29th from 5pm, you’ll be able to (in no particular order) :

Visit the different areas of the Tiers-Lieu and discover its activities (over the 2 days)

Shop with local producers

Attend a felting demonstration by Danièle Indeau (over the 2 days)

Take a tour of the bar (over 2 days)

Enjoy a sauna session (bring your bathing suit and towel)

Visit tiny houses (over 2 days)

Listen to a blues concert

Eat together at large, convivial tables (barbecues, rice, ratatouille and dessert crepes provided by La Grenote – bring your own cutlery and plates).

Saturday 30th from 2.00 pm:

Tai Ji Quan initiation

Tinkering with an axe

¡Qué gran día para venir a hablarle de la próxima Jornada de Puertas Abiertas de La Grenote el viernes 29 y el sábado 30 de septiembre!

El viernes 29, a partir de las 17.00 horas, podrás (sin ningún orden en particular)

Visitar los diferentes espacios del Centro de Terceros y conocer sus actividades (durante los 2 días)

Comprar en las tiendas de los productores locales

Asistir a una demostración de fieltro a cargo de Danièle Indeau (durante los 2 días)

Visita al bar de la asociación (durante 2 días)

Sesión de sauna (traer bañador y toalla)

Visita a las casitas (durante 2 días)

Escuchar el concierto de blues

Comer todos juntos alrededor de grandes y acogedoras mesas (barbacoas, arroz, pisto y crepes de postre proporcionados por La Grenote – traiga sus propios cubiertos y platos).

Sábado 30 a partir de las 14.00 h:

Iniciación al Tai Ji Quan

Jugueteo con el hacha

Was für ein schöner Tag, um über den nächsten Tag der offenen Tür von La Grenote am Freitag, den 29. und Samstag, den 30. September zu berichten!

Am Freitag, den 29. ab 17 Uhr können Sie (in ungeordneter Reihenfolge) :

Die verschiedenen Räume des Tiers-Lieu besichtigen und seine Aktivitäten entdecken (an beiden Tagen)

Ihren Einkauf bei den anwesenden lokalen Produzenten erledigen

An einer Filzvorführung von Danièle Indeau teilnehmen (an beiden Tagen)

Einen Abstecher in die Bar des Vereins machen (an beiden Tagen)

Einen Saunabesuch machen (bringen Sie Ihren Badeanzug und Ihr Handtuch mit)

Besichtigung von Tiny Houses (an beiden Tagen)

Ein Blueskonzert anhören

Gemeinsam an großen, gemütlichen Tischen essen (Grill, Reis, Ratatouille und Dessertpfannkuchen werden von La Grenote angeboten – bringen Sie Ihr Besteck und Ihre Teller mit).

Samstag, den 30. ab 14.00 Uhr :

Einführung in Tai Ji Quan

Brico-Labo rund um das Axtschneiden

Mise à jour le 2023-09-23 par CC Parthenay Gâtine