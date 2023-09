Rencontre de l’auteur Claude Martin La Grenette Yssingeaux, 28 septembre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

A l’occasion de la publication de son dernier livre « Quand je pense à l’Allemagne, la nuit… », le cinéma La Grenette à le plaisir d’accueillir à nouveau le compatriote Claude Martin, ancien ambassadeur de France en Chine et en Allemagne..

2023-09-28 17:30:00 fin : 2023-09-28 . .

La Grenette Pl. de la Victoire

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



To mark the publication of his latest book, « Quand je pense à l’Allemagne, la nuit… » (When I think of Germany, at night…), cinema La Grenette is delighted to welcome back compatriot Claude Martin, former French ambassador to China and Germany.

Con motivo de la publicación de su último libro, « Quand je pense à l’Allemagne, la nuit… » (Cuando pienso en Alemania, de noche…), el cine La Grenette se complace en recibir de nuevo a su compatriota Claude Martin, antiguo embajador de Francia en China y Alemania.

Anlässlich der Veröffentlichung seines letzten Buches « Quand je pense à l’Allemagne, la nuit… » freut sich das Kino La Grenette, seinen Landsmann Claude Martin, ehemaliger französischer Botschafter in China und Deutschland, erneut begrüßen zu dürfen.

Mise à jour le 2023-09-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire