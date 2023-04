Marché bio La Grenette La Roche-sur-Foron Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Marché bio La Grenette, 1 janvier 2023, La Roche-sur-Foron. Ce marché propose des produits BIO ou en cours de conversion..

2023-01-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

La Roche-sur-Foron 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



This market offers organic products or products in the process of conversion. Este mercado ofrece productos ecológicos o en proceso de conversión. Auf diesem Markt werden BIO-Produkte oder Produkte, die sich in der Umstellung befinden, angeboten. Mise à jour le 2022-12-28 par Office de Tourisme de La Roche sur Foron

