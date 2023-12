Journée Ateliers : Prévenir le mal de dos La Grenette Craponne-sur-Arzon, 4 décembre 2023, Craponne-sur-Arzon.

Craponne-sur-Arzon,Haute-Loire

Le mal de dos n’est pas une fatalité …

Une journée pour apprendre à gérer son alimentation , son stress et ses gestes de la vie quotidienne. On vous donnera plein de conseils pour améliorer votre quotidien !.

2023-12-09 09:30:00 fin : 2023-12-09 16:00:00. EUR.

La Grenette Place Marchédial

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Back pain is not inevitable?

A day to learn how to manage your diet, stress and everyday gestures. We’ll give you lots of tips to improve your daily life!

¿El dolor de espalda no es inevitable?

Una jornada para aprender a gestionar la alimentación, el estrés y las acciones cotidianas. Te daremos muchos consejos para mejorar tu vida diaria

Rückenschmerzen sind kein Schicksal?

Ein Tag, um zu lernen, wie man mit seiner Ernährung , seinem Stress und den Gesten des täglichen Lebens umgeht. Wir geben Ihnen viele Tipps, wie Sie Ihren Alltag verbessern können!

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay