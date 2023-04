Musique Magique: Florilège invisible coeur La Grenade, 10 mai 2023, Marseille.

Musique Magique: Florilège invisible coeur Mercredi 10 mai, 18h00 La Grenade Entrée gratuite, adhésion à La Grenade 1€

L’atelier d’artistes La Grenade et Musique Magique ont le plaisir de vous inviter à leur événement « Florilège invisible cœur » ❤

Visuellement vous pourrez découvrir l’exposition commune des excellentes artistes et résidentes de La Grenade Margot Canhoto, XXX OXO et DASHAETDASHA ainsi que le stand de Éditions Zzzero.

Musicalement nous vous proposerons les lives de 红 XXO et de Pluie d’éther ainsi que la démonstration performative des synthétiseurs muMA23 qui auront été construits seulement deux jours plus tôt!

Cet événement aura lieux sous les yeux bienveillants de La FAM ❤

QUELQUES MOTS SUR LES ARTISTES

Margot Canhoto:

Le travail de Margot CANHOTO se tresse à partir de ces trois grandes thématiques : Matière x Mémoire x Temps.

C’est à travers la photographie analogique et la sculpture que vont osciller ses recherches.

Par l’utilisation de matériaux qui se veulent sensibles, photosensibles, solubles, périssables… l’altération de la forme va se révéler pour faire surgir l’informe en elle, offrant ainsi le spectacle de sa mise en danger, de sa disparition ; comme une vanité qui nous rappelle que la beauté est fragile.

XXX OXO:

Travail video (sélection particulière sur 10 ans d’archive) et série de performances

Hybridation plastique

Tissages de nouvelles visageités

Des morceaux

Des stigmates urbains

Des clairières au fond du bruit

Ni ordre ni chaos

Mutantisme tout entier extrapolé

DASHAETDASHA:

Salut, je m’appelle Dasha.

Je suis née à Moscou, j’ai commencé l’école d’art à 9 ans puis j’ai fais un tas de beaux arts différents (Moscou, Dunkerque, Perpignan et presque un peu Marseille).

J’ai passé 15 ans à apprendre l’académisme en Russie et 4 ans en France à m’en défaire.

Après j’ai fais pas mal de différentes choses avec Sasha (en tant que Dasha et Sasha) et aussi avec d’autres gens.

Et depuis plus ou moins 3 ans je fais à nouveau du dessin et de la peinture et aussi beaucoup de yoga et de la méditation, j’apprends aussi des choses et j’essaie de mieux comprendre la vie et moi-même.

Quelque chose comme ça.

Éditions Zzzero:

Éditions Zzzero est une jeune maison de micro-édition et un atelier de sérigraphie basé à Marseille au sein de l’atelier La Grenade. Maison d’édition aux multiples facettes, Éditions Zzzero oscille entre espace de résidence autour de la pratique de la sérigraphie et atelier d’impression de livres souvent issus de ces mêmes résidences. Allant de la bande dessinée à la photographie en passant par le livre d’artiste, les sorties trouvent leur point commun dans leur processus de fabrication : un échange entre une pratique artistique et un travail d’impression et de façonnage artisanal.

IG : @editions_zzzero

MAIL : editions.zzzero@gmail.com

QUELQUES MOTS SUR LES BRUITISTES

Démo muMA23:

Le muMA23 est un synthétiseur analogique désigné par Ritual Electronics pour le festival Musique Magique. Il se constitue de deux oscillateurs sinusoïdaux pouvant s’intermoduler.

Des touches tactiles rendent l’instrument sensible, le muMA23 couvre un champ timbral allant du ton pur au chaos.

Une entrée audio le complète, le rendant capable d’annihiler toute source sonore.

红 XXO:

Vibrer vers l’univers

Jusqu’au delà de toute frontière

De toute entropie

De toute barrière de tout interdit

De tout sacrilège qui se désagrège déjà

De tout sortilège et de toute absurdités

Exo Squelette Polymèromorphique

https://www.mixcloud.com/hong-so/2046/

Pluie d’éther:

Duo live machine/instruments formé par Sasha2000 et Noulou (son furby)

Sasha et Noulou nous ouvrent les portes de leur jardin secret et nous invitent à les accompagner pour une petite promenade sonore improvisée.

https://www.instagram.com/dashaetsasha.musiquemagique/

Infos cruciales et pratiques:

Entrée gratuite, adhésion à La Grenade 1€

Bar à prix cool, pensez à prendre de la monnaie

Merci à @DashaChertanova pour l’illustration et à @LisonBobet pour le graphisme

La Grenade 44 Bd Pardigon, 13004 Marseille

https://www.facebook.com/atelierlagrenade

https://www.facebook.com/DashaetSashaMusiqueMagique

