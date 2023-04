La greffe en couronne et fente sur les fruitiers en cordon du potager de Bercy. Maison du Jardinage-Pôle ressource Jardinage Urbain Paris Catégories d’Évènement: île de France

.Public adultes. gratuit sous condition Inscription en ligne obligatoire Atelier pratique et théorique : Intervention de l’association « Les croqueurs de pommes ». Découverte et pratique d’un geste technique horticole : la greffe en fente et couronne sur les fruitiers du potager pédagogique de Bercy. Participer à l’atelier découverte et pratique de la greffe le mardi 25 avril de 14h00 à 16h30 au potager pédagogique de Bercy. Atelier pratique : sous l’œil avisé d’un professionnel Monsieur Moulin membre et intervenant de l’association “les croqueurs de pommes” apprenez et découvrez le geste technique de la greffe en couronne et en fente sur les fruitiers du potager de Bercy. Inscription-ici

