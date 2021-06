Joinville-le-Pont La Bibli Joinville-le-Pont, Val-de-Marne La green cosmétique avec Claire Décamp La Bibli Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

La green cosmétique avec Claire Décamp

La Bibli, le samedi 3 juillet à 14:30

La Bibli, le samedi 3 juillet à 14:30

La Bibli vous propose de participer à une rencontre organisée avec Claire Décamp, auteure du livre « La green cosmétique », qui vous apprendra quelques astuces pour vous lancer dans les cosmétiques naturels et ainsi prendre soin de votre corps le plus naturellement possible !

Inscription par e-mail à : bibli@joinvillelepont.fr ou par téléphone au 01 49 76 60 32

2021-07-03T14:30:00 2021-07-03T15:30:00

