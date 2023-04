La gravure dans tous ses états Bibliothèque André Malraux Paris Catégories d’Évènement: île de France

Une exposition de la classe de gravure d’Anne-Catherine Nesa des Ateliers Beaux Arts Montparnasse « L’impression d’une estampe m’a toujours paru un miracle, tout autant que la croissance d’un minuscule grain de céréale sur un épi. Un miracle du quotidien d’autant qu’il se reproduit chaque jour. On sème un dessin sur une pierre ou sur une planche de métal, puis on en récolte une moisson. » Vincent Van Gogh La gravure a une place particulière dans le monde de l’art. Longtemps considéré comme simple moyen de reproduction, la gravure a su se faire un chemin tout au long des siècles pour enfin être considéré comme un art à part entière. Sur ce long chemin des artistes comme Durer, Goya, Picasso, Miro, Alechinsky et bien d’autres encore ont donné ces lettres de noblesse à cette discipline. La rencontre des artistes avec la gravure est souvent évoquée comme une révélation. Cette technique ancestrale que nous ne cessons d’adapter et d’éprouver au quotidien dans nos ateliers, est une source incessante de découverte. Il est en effet difficile pour quiconque de dire qu’il n’a plus rien à découvrir dans cette pratique. L’exposition faite de gravures sur papier et sur textile sera présentée dans les deux étages de la bibliothèque. L’atelier de gravure 62 de Montparnasse est une ruche. C’est un lieu de recherche et d’expérimentation, qui permet de découvrir ou d’approfondir des connaissances dans le domaine de l’estampe. Que l’élève soit débutant ou confirmé, ce cours lui permet de construire et de développer une pratique contemporaine de l’image imprimée, et d’acquérir des connaissances techniques et les gestes ancestraux de la gravure. Une recherche sur les supports d’impression vient compléter cette pratique. C’est ainsi que seront donnés à voir des gravures sur papier et textile, des grands format et des petits, des monochromes ou polychromes.

