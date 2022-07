La Gravière pour les journées européennes du patrimoine Le Noyer, 17 septembre 2022, Le Noyer.

La Gravière pour les journées européennes du patrimoine

Le Noyer Cher

2022-09-17 10:00:00 – 2022-09-18 19:00:00

Le Noyer

Cher

Le Noyer

Visite de la Manoeuvrerie entrée gratuite. exposition Musiques et musiciens du Pays Fort en Berry un patrimoine durable!

De la musique Trad tous les jours, on pourra danser sur l’herbe, buvette avec tartes, pâtés aux pataques cuits dans le four à pain

Visite de la Manoeuvrerie pour les journées du patrimoine. Exposition Musiques et musiciens du pays Fort en Berry un patrimoine durable!

De la musique Trad tous les jours

graviereboucard@orange.fr +33 2 48 58 70 46 http://lagraviere.org/

Visite de la Manoeuvrerie entrée gratuite. exposition Musiques et musiciens du Pays Fort en Berry un patrimoine durable!

De la musique Trad tous les jours, on pourra danser sur l’herbe, buvette avec tartes, pâtés aux pataques cuits dans le four à pain

©La gravière

Le Noyer

dernière mise à jour : 2022-07-26 par