Locustelle en concert à La Graverie La Graverie Souleuvre en Bocage, 18 novembre 2023, Souleuvre en Bocage.

Souleuvre en Bocage,Calvados

Répartis en quatre pupitres, les 140 choristes du groupe vont vous chanter des chansons françaises contemporaines, sous la direction d’Henri Germond. Ils sont accompagnés de musiciens et assistés d’une équipe technique, afin de vous faire voyager tout en musique..

2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 . .

La Graverie Salle André Lerebours

Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie



Divided into four sections, the group?s 140 choristers will sing contemporary French songs, under the direction of Henri Germond. They are accompanied by musicians and supported by a technical team, to take you on a musical journey.

Divididos en cuatro secciones, los 140 coristas del grupo cantarán canciones francesas contemporáneas bajo la dirección de Henri Germond. Acompañados por músicos y apoyados por un equipo técnico, le llevarán por un viaje musical.

Die 140 Sängerinnen und Sänger der Gruppe sind in vier Pulte aufgeteilt und singen unter der Leitung von Henri Germond zeitgenössische französische Lieder. Sie werden von Musikern begleitet und von einem technischen Team unterstützt, um Sie auf eine musikalische Reise mitzunehmen.

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche