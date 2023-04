Festival Olivier Messiaen au Pays de la Meije Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption, 20 juillet 2023, La Grave.

Le Festival Messiaen à le plaisir de revenir une nouvelle année au pays de la Meije, avec de nouveaux invités d’honneur : T.Murail, M.Lévinas, H.Dufourt, R.Tessier et l’ensemble L’Itinéraire..

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-30 . .

Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption Place de l’Église

La Grave 05320 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Festival Messiaen have the pleasure to return for a new year in Pays de la Meije, with news honored invites : T.Murail, M.Lévinas, H.Dufourt, R.Tessier and ensemble L’Itinéraire.

El Festival Messiaen se complace en regresar un año más al país de la Meije, con nuevos invitados de honor: T.Murail, M.Lévinas, H.Dufourt, R.Tessier y el conjunto L’Itinéraire.

Das Messiaen-Festival freut sich, ein weiteres Jahr in das Land der Meije zurückzukehren, mit neuen Ehrengästen: T.Murail, M.Lévinas, H.Dufourt, R.Tessier und dem Ensemble L’Itinéraire.

Mise à jour le 2023-04-18 par Office de tourisme des Hautes Vallées – La Grave – La Clarée – L’Izoard