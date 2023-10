Soirée des nouveaux habitants de Creuse Grand Sud La Grattade Croze, 4 novembre 2023, Croze.

Croze,Creuse

Vous venez d’emménager sur la Communauté de communes

Creuse Grand Sud en 2022 et 2023 ? Nous vous souhaitons la bienvenue et avons le plaisir de vous convier à la prochaine soirée d’accueil des nouveaux arrivants.

16h30 : petite balade, dans la joie et la bonne humeur, en compagnie d’Etienne DESPAIN, guide de montagne au demeurant fort sympathique (ce qui ne gâche rien), pour apprendre à mieux connaître votre nouveau territoire (balade d’environ 2h au départ de la salle des fêtes, près de la mairie – prévoir chaussures de marche et tenue adaptée)

18h30 : THE mot de bienvenue, suivi d’une courte présentation du territoire, la discussion se poursuivra autour d’un buffet.

Vous pouvez vous inscrire à cette soirée jusqu’au vendredi 27 octobre auprès d’Amandine BONNAUD – chargée de mission accueil, au 07 86 01 02 31 ou accueil[@]creuse-grand-sud.fr.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

La Grattade Mairie

Croze 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Have you just moved to the Communauté de communes

Creuse Grand Sud in 2022 and 2023? We would like to welcome you and invite you to our next welcome evening for new arrivals.

4:30 pm: a short, fun-filled stroll in the company of Etienne DESPAIN, a very friendly mountain guide (which doesn’t spoil anything), to get to know your new territory better (approx. 2 hours’ walk, starting from the salle des fêtes, near the town hall – bring walking shoes and suitable clothing)

6:30 pm: THE word of welcome, followed by a short presentation of the territory, and discussion continues over a buffet.

You can register for this evening until Friday, October 27, by contacting Amandine BONNAUD ? chargé de mission accueil, on 07 86 01 02 31 or accueil[@]creuse-grand-sud.fr

Acaba de instalarse en la Comunidad de Municipios de

Creuse Grand Sud en 2022 y 2023? Le damos una calurosa bienvenida y nos complace invitarle a nuestra próxima velada de bienvenida para recién llegados.

16.30 h: un pequeño paseo, de buen humor, en compañía de Etienne DESPAIN, un guía de montaña muy simpático (lo que no estropea nada), para conocer mejor su nueva zona (paseo de unas 2 horas con salida desde la sala del pueblo, cerca del ayuntamiento… traiga calzado para caminar y ropa adecuada)

18h30: LA bienvenida, seguida de una breve presentación de la zona, seguida de un buffet.

Puede inscribirse en esta velada hasta el viernes 27 de octubre poniéndose en contacto con Amandine BONNAUD, encargada de la acogida, en el 07 86 01 02 31 o en accueil[@]creuse-grand-sud.fr

Sie sind gerade erst in die Communauté de communes gezogen

Creuse Grand Sud in den Jahren 2022 und 2023? Wir heißen Sie herzlich willkommen und freuen uns, Sie zum nächsten Begrüßungsabend für Neuankömmlinge einladen zu können.

16.30 Uhr: Kleine Wanderung in fröhlicher Runde mit Etienne DESPAIN, einem Bergführer, der übrigens sehr sympathisch ist (was nichts verdirbt), um Ihr neues Gebiet besser kennen zu lernen (ca. 2-stündige Wanderung ab dem Festsaal in der Nähe des Rathauses ? Wanderschuhe und angemessene Kleidung mitbringen)

18:30 Uhr: THE Begrüßung, gefolgt von einer kurzen Vorstellung des Gebiets, die Diskussion wird bei einem Buffet fortgesetzt.

Sie können sich bis Freitag, den 27. Oktober, bei Amandine BONNAUD ? Beauftragte für den Empfang, unter 07 86 01 02 31 oder accueil[@]creuse-grand-sud.fr zu diesem Abend anmelden

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Aubusson-Felletin