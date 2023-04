Atelier : Réveil énergétique La Grassetie, 15 avril 2023, Le Bouyssou.

Une matinée avec Séverine pour prendre le temps de se réveiller dans notre souffle et dans notre corps avec possibilité d’exercices de sophrologie….

2023-04-15 à 09:30:00 ; fin : 2023-04-15 11:00:00. EUR.

La Grassetie

Le Bouyssou 46120 Lot Occitanie



A morning with Séverine to take the time to wake up in our breath and in our body with the possibility of sophrology exercises…

Una mañana con Séverine para tomarnos el tiempo de despertar en nuestra respiración y en nuestro cuerpo con la posibilidad de realizar ejercicios de sofrología…

Ein Vormittag mit Séverine, um sich die Zeit zu nehmen, in unserem Atem und in unserem Körper aufzuwachen, mit der Möglichkeit von Sophrologie-Übungen…

