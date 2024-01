La Grasse Mat’ des pros : Visite narrative du 6b Le 6b Saint-Denis, vendredi 9 février 2024.

Le vendredi 09 février 2024

de 10h00 à 12h00

.Tout public. gratuit

ACCÈS :

Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis

RER D / Ligne H — Gare de Saint-Denis

Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis

Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis

Garage à vélos sur place, pas de parking voiture

Une fois par mois, rendez-vous au 6b autour d’un café, de quelques gourmandises faites maison et d’une thématique inédite !

En février : partez à la découverte du lieu, guidé·es par

l’équipe et les artistes résident·es, axée sur le patrimoine architectural, les espaces communs et notamment l’extérieur avec le jardin et le 6b village. Au fur et à mesure de la visite, vous comprendrez la genèse du projet, le fonctionnement de l’association et les grandes étapes qui ont marqué son évolution jusqu’à aujourd’hui, le tout ponctué de petites anecdotes.

Vendredi 9 Février de 10h à 12h.

Gratuit, sur inscription obligatoire à contact@le6b.fr

Les prochaines grasse mat’ des pros se tiendront :

· Vendredi 8 mars : présentation du cycle des expositions 2024

· Vendredi 5 avril : rencontrez les artisan·es du 6b

Les prochaines dates seront communiquées ultérieurement.

Le 6b 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis

