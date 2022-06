La Granit Montana, 18 juin 2022, .

La Granit Montana

2022-06-18 – 2022-06-18

Samedi 18 et dimanche 19 juin. Le 18 à 14h et le 19 à 06h30, à l’étang de Jonas à Ambazac. De 15€ à 30€ suivant les parcours. Plus d’infos : Pascal PÉNICHOUX 06 64 20 48 15.

Raid VTT hors normes sauvage et convivial. 40/65/85 et 105 km ! Dont 85 km en chrono.

