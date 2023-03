SPECTACLE : « LA BOUGEOTTE – TEXTES DE SOL » La Grange Théâtre Lachaussée Catégories d’Évènement: Lachaussée

Meuse . 14 EUR Jean-Marie Combelles reprend le personnage de « Sol », créé dans les années soixante par le clown québécois Marc Favreau. Il a choisi pour « La Bougeotte » des textes qui nous content, avec toute la poésie et la drôlerie qui caractérisent cette langue, le récit du voyage de l’humanité..

Après « De la fuite dans les idées », joué dans toute la France pendant dix ans, l’auteur et interprète Jean-Marie COMBELLES se confronte de nouveau à la langue virtuose de Sol, Sol que Marc Favreau avait promené pendant plus de trente ans dans toute la francophonie. Le récit du voyage de l’humanité, raconté dans « La Bougeotte », depuis le paradis terrestre, qui n’a certainement jamais existé, jusqu’à l’apocalypse, qu’on va, qui sait, peut-être éviter… contact@lagrange-theatre.org +33 7 57 06 99 24 https://www.lagrange-theatre.org/#ancre_prochainspectacle La Grange Théâtre 6 rue de Riauvaux Lachaussée

