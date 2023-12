Cinéma : Une Année difficile La Grange Teillet-Argenty, 1 décembre 2023, Teillet-Argenty.

Teillet-Argenty,Allier

Projection de la comédie dramatique de Nakache et Toledano avec Pio Marmaï, Jonathan Cohen..

2023-12-05 20:30:00 fin : 2023-12-05 . EUR.

La Grange Le Bourg

Teillet-Argenty 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Screening of Nakache and Toledano’s comedy-drama starring Pio Marmaï and Jonathan Cohen.

Proyección de la comedia dramática de Nakache y Toledano protagonizada por Pio Marmaï y Jonathan Cohen.

Vorführung der dramatischen Komödie von Nakache und Toledano mit Pio Marmaï, Jonathan Cohen.

