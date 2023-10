Randonnée Téléthon 2023 La Grange Teillet-Argenty, 26 novembre 2023, Teillet-Argenty.

Teillet-Argenty,Allier

Randonnées organisées par des associations communales, bénévoles et par la municipalité..

2023-11-26 13:30:00 fin : 2023-11-26 . .

La Grange

Teillet-Argenty 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Walks organized by local associations, volunteers and the municipality.

Paseos organizados por asociaciones locales, voluntarios y el ayuntamiento.

Wanderungen, die von Gemeindeverbänden, Freiwilligen und der Stadtverwaltung organisiert werden.

Mise à jour le 2023-10-26 par OTI Vallée du Coeur de France