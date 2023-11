Cinéma : Nouveau Départ La Grange Teillet-Argenty Catégories d’Évènement: Allier

Teillet-Argenty Cinéma : Nouveau Départ La Grange Teillet-Argenty, 7 novembre 2023, Teillet-Argenty. Teillet-Argenty,Allier Comédie de Philippe Lefebvre avec Franck Dubosc, Karin Viard.

2023-11-07 20:30:00 fin : 2023-11-07 . EUR.

La Grange Le Bourg

Teillet-Argenty 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Comedy by Philippe Lefebvre with Franck Dubosc, Karin Viard Comedia de Philippe Lefebvre con Franck Dubosc, Karin Viard Komödie von Philippe Lefebvre mit Franck Dubosc, Karin Viard Mise à jour le 2023-10-27 par OTI Vallée du Coeur de France Détails Catégories d’Évènement: Allier, Teillet-Argenty Autres Lieu La Grange Adresse La Grange Le Bourg Ville Teillet-Argenty Departement Allier Lieu Ville La Grange Teillet-Argenty latitude longitude 46.270086;2.531989

La Grange Teillet-Argenty Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/teillet-argenty/