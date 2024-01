CONCERT ROCK GARAGE LA GRANGE Sucy-en-Brie, samedi 20 janvier 2024.

CONCERT ROCK GARAGE 2 SISTERS ET MINUIT 7 Samedi 20 janvier, 20h00 LA GRANGE ENTREE LIBRE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T20:00:00+01:00 – 2024-01-20T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-20T20:00:00+01:00 – 2024-01-20T23:59:00+01:00

Cette année, pour la seconde édition, l’Espace Musiques Actuelles de Sucy-en-Briemet à l’honneur les groupes fréquentant le studio . Deux groupes aux influences Rock se produiront sur la scène de La Grange.

2 SISTERS:

Habitués des salles undergrounds parisiennes(le QG, l’international, l’Armony,…) les 2 Sisters délivrent les riffs incisifs et entêtants entre garage, punk et rock’n’roll, habillant leurs compos d’un son brut et de solos rageurs. De la fuzz, de la wah-wah, de la sueur; leurs concerts sont à l’image de leur musique: sauvages et habités

2 Sisters : un combo volcanique qui prend feu sitôt monté sur scène.

MINUIT 7:

Ce groupe rock arrive à redonner une seconde vie à des morceaux en les triturant et en les malaxant dans tous les sens, leur donnant une couleur et une énergie qui permet de les redécouvrir sous un nouveau jour. Le résultat est là avec une signature unique, celle de Minuit 7.

LA GRANGE 27 RUE DU GRAND VAL 94370 SUCY EN BRIE Sucy-en-Brie 94370 Le Grand Val Val-de-Marne Île-de-France 0145902512 https://www.ville-sucy.fr/annuaire-des-equipements/centre-culturel-la-ferme-de-grand-val https://www.instagram.com/la_grange_sucy/?utm_source=ig_embed SALLE DE SPECTACLE – STUDIOS- RESIDENCES D’ARTISTES RER A SUCY BONNEUIL – Bus 308 Fosse rouge – Bus 4 Centre culturel

ROCK PUNK