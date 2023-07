Exposition « Chroniques Fontenoises 1 » La GRANGE Saint-Pierremont, 7 juillet 2023, Saint-Pierremont.

Saint-Pierremont,Ardennes

Venez découvrir l’exposition « Chroniques Fontenoises 1″Du 7 au 30 juillet 2023, le vendredi, samedi et dimanche de 15 à 18hVous retrouverez les dessins de Daniela CORRADINI et les photographies d’Alain JANSSENS..

2023-07-07 fin : 2023-07-09 . .

La GRANGE Rue d’Harricourt 2

Saint-Pierremont 08240 Ardennes Grand Est



Come and discover the « Chroniques Fontenoises 1 » exhibitionFrom July 7 to 30, 2023, Fridays, Saturdays and Sundays, from 3 to 6 p.m.You’ll find drawings by Daniela CORRADINI and photographs by Alain JANSSENS.

Venga a descubrir la exposición « Chroniques Fontenoises 1 « Del 7 al 30 de julio de 2023, viernes, sábados y domingos de 15.00 a 18.00 h. Encontrará dibujos de Daniela CORRADINI y fotografías de Alain JANSSENS.

Entdecken Sie die Ausstellung « Chroniques Fontenoises 1 « Vom 7. bis 30. Juli 2023, freitags, samstags und sonntags von 15 bis 18 UhrSie werden die Zeichnungen von Daniela CORRADINI und die Fotografien von Alain JANSSENS wiederfinden.

Mise à jour le 2023-07-08 par Ardennes Tourisme